Saint-Livres (VD) - Un jeune motard allemand perd la vie dans une collision

Les forces de l’ordre vaudoises mènent l’enquête après la collision qui a coûté la vie à un motocycliste allemand, samedi, entre Saint-Livres et Aubonne.

Samedi, vers 11h30, la Police cantonale vaudoise a été avertie qu’un grave accident de la circulation , impliquant une voiture de tourisme et une moto, venait d’avoir lieu sur la route cantonale à Saint-Livres. Selon les premiers éléments de l’enquête, il ressort q ue le motocycliste circulait en direction d’Aubonne (VD).

Dans une courbe serrée, il a perdu le contrôle de son engin et a percuté une voiture qui circulait normalement en sens inverse. Le motocycliste, un ressortissant allemand âgé de 18 ans et domicilié en Allemagne, est décédé sur place malgré les soins prodigués. Quant au conducteur de l’automobile, un suisse âgé 45 ans et domicilié dans la région, il est ressorti fortement choqué mais n’a pas été blessé.