Canton de Vaud : Un jeune motard de 18 ans perd la vie à Cossonay

Une collision s’est produite lundi entre sa moto et un bus des transports MBC sur la route cantonale entre Cossonay et Dizy. Le jeune homme est mort sur les lieux du drame.

Drame lundi peu après 12h00 sur la route cantonale reliant Cossonay et Dizy, à l’intersection avec la route menant au TCS. Une collision s’est produite entre un bus des transports MBC qui sortait du dépôt et qui obliquait en direction de Cossonay et une moto qui circulait en direction de Dizy.