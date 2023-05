Accident: Un jeune motard heurte une femme à Payerne et la blesse grièvement

Un grave accident a eu lieu mercredi à 17h à Payerne. Un Suisse de 17 ans, qui circulait à moto à la rue de la Gare en direction de la gare CFF, a heurté une piétonne qui débouchait sur sa droite et qui traversait la chaussée en dehors d’un passage piéton. La ressortissante portugaise de 45 ans a été grièvement blessée dans le choc, annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Elle a d’abord reçu des premiers soins sur place par les secours locaux avant d’être prise en charge par le personnel de la Rega et acheminée au CHUV en hélicoptère. Son pronostic vital est engagé, précise la police.

Quant au conducteur du deux-roues, il a été désarçonné suite à la collision et est tombé à terre. Sa moto s’est couchée, a glissé et est venue toucher une voiture qui arrivait en sens inverse. Le jeune homme n’a été que légèrement blessé dans l’accident. La police précise que vu la forte densité du trafic au moment du drame, il avait déboîté sur la voie inverse et circulait sur cette dernière.