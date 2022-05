Cisjordanie : Un jeune Palestinien tué par l’armée israélienne

Mercredi, des soldats israéliens ont abattu un jeune Palestinien de 16 ans dans le nord de la Cisjordanie.

Ce lieu est révéré par les juifs comme abritant la dépouille de Joseph, l’un des douze fils du patriarche Jacob. Pour les Palestiniens, la tombe est celle d’une figure religieuse musulmane locale. L’armée israélienne, responsable de la sécurité lors des pèlerinages sur ce site religieux, n’a pas communiqué dans l’immédiat. Le mouvement armé palestinien Jihad islamique s’est félicité dans un communiqué de l’«embuscade» préparée par ses combattants contre les forces israéliennes et a confirmé des échanges de tirs entre les deux parties.

Escalade de la violence

Dix-neuf personnes, en majorité des civils ont été tués dans des attaques en Israël et en Cisjordanie perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens depuis la fin mars. Les forces de sécurité israéliennes ont réagi par des opérations en Israël et en Cisjordanie, particulièrement à Jénine.