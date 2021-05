France - Bizuté, Antoine a vécu un véritable cauchemar

France : Un jeune pilote de chasse ligoté à une cible, sous les tirs des Mirage

Un militaire français a porté plainte contre X la semaine dernière pour un violent bizutage dont il a été victime en 2019 en Corse.

Ce jour-là, le jeune pilote arrive en provenance de la base d’Orange (Vaucluse). Devant l’accueil glacial de sa hiérarchie, le petit nouveau pense devoir se soumettre à un bizutage classique. Son impression se confirme après un premier défi somme toute pas bien méchant. Les choses prennent une tournure inquiétante quand ses collègues et certains de ses supérieurs lui recouvrent la tête d’un sac. Après une demie-heure de route vers une destination inconnue, Antoine est balancé à l’arrière d’un pick-up, poignets, chevilles et genoux attachés avec du scotch.

Ses collègues le détachent, retirent le sac de sa tête et lui donnent l’ordre de rejoindre un véhicule. Encore attaché, le pilote est contraint de le faire en sautant à pieds joints, sous le regard amusé des autres militaires, certains filmant la scène. «Cette terrible mise en scène n’a pu se dérouler qu’avec l’assentiment de tous les pilotes présents ce jour-là et l’aval du commandement de la base aérienne d’Orange et de Solenzara», s’indigne Me Frédéric Berna, avocat d’Antoine.