Etats-Unis – Un jeune policier tué à New York, le maire veut agir contre les armes

États-Unis : Un jeune policier tué à New York, le maire veut agir contre les armes

Un autre policier a été gravement blessé lors de l’intervention pour des violences dans un appartement. Le maire de New York Eric Adams demande l’aide du gouvernement fédéral pour lutter contre les armes à feu.

Le maire de New York, démocrate, ancien policier, en fonction depuis le 1er janvier après avoir été élu sur des promesses de lutte contre la criminalité, a appelé toutes les forces de la ville à s’unir pour contrer la violence par armes à feu. «Nous avons besoin que Washington se joigne à nous et agisse maintenant pour stopper la prolifération des armes à New York», a-t-il lancé. «Nous allons trouver ces armes et nous allons trouver ceux qui les rapportent et qui les utilisent», a-t-il promis. Après avoir connu une hausse des crimes violents pendant l’année 2020, en pleine pandémie de Covid-19, les chiffres de la délinquance se sont stabilisés en légère hausse en 2021 dans la plus grande ville des États-Unis. Mais New York a été secouée ces derniers jours par deux nouvelles morts violentes.