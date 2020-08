Saint-Gall Un jeune s’écrase du plongeoir des 5 mètres

Un jeune de 9 ans est tombé du plongeoir des 5 mètres dans une piscine. Il a heurté le bord en béton.

«Quand je suis sorti de l’eau, j’ai vu l’impact et je me suis précipité» raconte un témoin. Du sang coulait de son oreille, beaucoup de sang!» ajoute-t-il. Il a d’abord tenté de stopper hémorragie avec ses mains puis avec des serviettes que les gardiens de la piscine lui ont apportées. «Je savais que c’était une question de minutes ou de secondes et j’ai fait en sorte qu’il ne perde pas connaissance» poursuit ce témoin. Finalement les secours sont arrivés et on pu l’emmener à l’hôpital. Vendredi, il se trouvait dans un état stable.