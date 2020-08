E-sport Un jeune Slovène champion d’Europe sur «Fortnite»

D’une régularité exemplaire tout au long du tournoi, le joueur TaySon a remporté la finale des Fortnite Champion Series en solo dimanche.

Après deux semaines de qualifications intenses en raison d’un nouveau format raccourci, les Fortnite Champion Series en solo ont rendu leur verdict ce week-end lors d’une ultime étape tout aussi éprouvante. Au terme des quatre demi-finales et de la grande finale, c’est le jeune Slovène TaySon, 16 ans, qui s’est imposé en ligne parmi les 100 meilleurs joueurs d’Europe, devant le Français Decyptos et l’Italien TDR AyarBaffo. Un sacre largement mérité pour la recrue d’Eleven Gaming, qui a brillé durant l’ensemble de la compétition.

Impeccable du début à la fin

Déjà remarqué lors des FNCS en duo aux côtés de JannisZ, Tai «TaySon» Starci a ainsi prouvé qu’il était tout aussi redoutable sans son habituel coéquipier allemand. Arrivé en tête de classement lors de la troisième vague des qualifications ainsi qu’en demi-finale samedi, le Slovène a continué sur sa lancée dimanche lors de l’ultime étape du tournoi, alternant avec intelligence jeu défensif et jeu agressif. Enchaînant les points et les éliminations grâce notamment à un très bon sens du placement, TaySon a finalement plié la compétition lors de la cinquième manche avec une superbe Victoire Royale, s’adjugeant par la même occasion les 80’000 dollars promis au grand gagnant. L’autre grand favori du tournoi, le Britannique BenjyFishy, est lui un peu passé à côté de «sa» finale et a terminé à la 6e place.