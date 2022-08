Agression : Un jeune Suisse attaqué à la seringue en Espagne



«J’étais samedi soir dans un club près de Málaga et je voulais y retourner après avoir fumé sur la terrasse. Dans la bousculade, j’ai soudain senti des piqûres sur mon bras et j’ai vu deux points de piqûre», raconte le jeune homme. La zone touchée aurait rougi et provoqué une sensation de brûlure en très peu de temps. «Je me suis aussi senti mal. J’étais tellement nauséeux que je pouvais à peine parler et écouter», a-t-il confié.