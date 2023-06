Travail: Un jeune sur deux se dit prêt à quitter son job sous peu

Par manque de sens au travail et à cause d’un salaire insuffisant, de nombreux jeunes salariés disent songer à quitter de job d’ici deux ans.

Les personnes de la génération Z (1995–2004) se définissent moins par leur travail que dans le reste de l’Europe. (Image d’illustration) 20min/Celia Nogler

«Millenials» et membres de la «Gen Z» s’identifient assez peu à leur travail, en Suisse en tout cas. C’est ce qui ressort d’un sondage ciblé sur ces deux générations (nées respectivement entre 1995 et 2004 ainsi qu’entre 1983 et 1994) par le cabinet de consulting Deloitte. Ces deux groupes constituent déjà la moitié de la population active. Autant dire que les entreprises ne peuvent pas s’en passer.

Pourtant, dans notre pays, seul un quart de la génération Z et un tiers des milléniaux considèrent que leur travail est créateur d’identité. Il en va tout autrement dans les 16 pays de l’UE examinés: 43% des milléniaux et 57% des membres de la génération Z s’identifient à travers leur travail.

Cet attachement a un effet très concret: les membres de la génération Z comptent rester beaucoup moins longtemps dans leur entreprise actuelle que les Millenials. Près de la moitié de la génération Z envisage de quitter son emploi au cours des deux prochaines années, tandis qu’un Millenial sur trois prévoit de le garder pendant plus de cinq ans. En Suisse comme en Europe, ce sont les amis et la famille qui jouent le rôle le plus important dans la formation de l’identité. Dans notre pays, il faut également ajouter la mode et la musique.

Si le rôle du travail dans la construction de l’identité est variable, le message principal reste le même: en Suisse comme en Europe, la génération Z et les milléniaux veulent un travail qui ait du sens, qui leur permette de se développer et qui soit correctement rémunéré. Le salaire est d’ailleurs souvent un facteur déclencheur pour trouver un autre emploi. Parmi les motifs récurrents de démission, on trouve aussi l’épuisement, et ce, pour les deux générations. La mauvaise conciliation entre travail et vie privée est aussi citée par les Millenials. De plus, en Suisse, 45 % des membres de la génération Z qui travaillent actuellement à distance ou de manière hybride rechercheraient un nouvel emploi s’ils étaient contraints de travailler entièrement en présentiel.

Pour attirer ces jeunes talents, il faut donc davantage de flexibilité au niveau des horaires et des lieux de travail. Et pour les garder, les supérieurs hiérarchiques doivent se perfectionner pour pouvoir diriger et soutenir ces jeunes avec plus d’égard et d’empathie, analyse Deloitte. Les entreprises qui cherchent à recruter de jeunes talents et à les garder doivent leur offrir des possibilités de développement. Les jeunes plus particulièrement veulent pouvoir exercer une influence concrète sur leur travail. Ils veulent être écoutés et pris au sérieux et pouvoir contribuer de façon tangible au succès de l’entreprise, constate l’enquête auprès d’environ 2000 personnes en Suisse.