Lors d’un rencontre avec la presse pour promouvoir les mesures préventives contre les délinquants, telles qu’elles sont prévues dans la loi antiterrorisme soumise au peuple le 13 juin prochain, la Cheffe du Département fédéral de justice et police, Karin Keller-Sutter a cité l’exemple d’un jeune, qui s’était radicalisé et qui avait été placé en détention à Zurich. Ce qu’elle n’a pas dit, c’est que cette personne, âgée aujourd’hui de 19 ans s’est échappée du centre pour mineurs et jeunes adultes du canton de Zurich à Uitikon. Il serait maintenant dans son pays d’origine, dans les Balkans ont révélé lundi les journaux du Groupe Tamedia.