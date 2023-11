Un jeune Vaudois a traversé l’Europe jusqu’au Cap Nord à vélo

Par monts et par vaux depuis Bâle jusqu’au cap Nord en traversant l’Allemagne, le Danemark et en zigzaguant en Suède, en Finlande et en Norvège. C’est le périple vécu cet été par un jeune Vaudois âgé de 19 ans et domicilié à Aigle (VD). Parti début juillet, Clément Sartoni a mis un peu moins de trois mois à parcourir les quelque 4000 km qui le séparaient du point le plus septentrional du continent européen. Une aventure mêlant vélo, canot gonflable, nuits à la belle étoile et bivouacs sur la neige.