Etats-Unis

Un jeune vigile abattu par les hommes du shérif

Une enquête a été ouverte mardi à Los Angeles après le décès d’un vigile latino-américain de 18 ans tué par la police dans des circonstances troubles.

Andres Guardado, 18 ans, a reçu six ou sept balles dans le corps jeudi dernier dans la ville de Gardena, alors que des manifestations se succèdent en Californie et dans tous les Etats-Unis pour dénoncer les brutalités policières visant les minorités.

Les instances dirigeantes du comté de Los Angeles ont demandé mardi à l'unanimité l'ouverture d'»une enquête poussée et indépendante» pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès.

Agir en «toute transparence»

Selon les services du shérif, les policiers étaient en patrouille lorsqu'ils ont approché Andres Guardado, qui était vêtu en civil et était porteur d'une arme. Il s'agit d'une arme de chasse illégale et non enregistrée, ont-ils souligné.