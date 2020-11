L’ex-président explique que sa femme était fatiguée après plusieurs campagnes électorales, notamment pour le Sénat et le Congrès. «Est-ce que c’est juste de la mégalomanie? À quel point est-ce de la vanité? Dans quelle mesure est-ce que j’essaie de me prouver quelque chose?» s’interroge Barack Obama dans son livre. Face à la détermination de son époux, Michelle a fini par capituler. «Le fait que j’aie gagné n’a pas forcément soulagé sa frustration, parce que l’impact que cela a sur la famille est réel», confie le démocrate.

Aujourd’hui, Barack Obama prend la mesure du sacrifice consenti par sa moitié. «Le fait qu’elle l’ait supporté et m’ait pardonné est un acte de grande classe dont je suis reconnaissant et que je ne suis pas sûr d’avoir mérité», estime-t-il. Lors de cette interview, l’ancien commandant en chef a assuré qu’il n’accepterait aucun poste au sein du gouvernement Biden. «Michelle me quitterait. Elle me dirait quelque chose comme: «Quoi?? Tu vas faire quoi??» a-t-il plaisanté.