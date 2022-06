Un joggeur torse nu, ça vous énerve ou ça vous réjouit?

Voici ce qu’il ressort d’un article publié, cette semaine, par nos collègues de «20 Minuten». Du côté des femmes, les commentaires indignés dénoncent notamment l’inégalité de traitement entre les sexes qui interdit à la gent féminine de dévoiler sa poitrine. «Mêmes droits pour tous», lit-on sur le site alémanique. De leur côté, les mecs dénoncent surtout ce qu’ils ressentent comme une aberration. «Ça n’est pas du tout pratique!, s’exclame l’un d’eux. Je fais du jogging. Le T-shirt me protège des insectes volants et des coups de soleil.»

Mieux évacuer la chaleur

Quoi qu’en disent les détracteurs, le fait de courir torse nu revêt quand même un avantage physiologique, assure Chris Minton, professeur de physiologie de l’Université de l’Oregon, interrogé par le magazine américain «Men’s Journal». Selon le spécialiste qui étudie la réaction des athlètes face à la chaleur, «quand on ne porte pas de vêtements, l’évacuation de la chaleur corporelle fonctionne mieux grâce à l’évaporation de la sueur. Comme tout coureur le sait, ce n’est pas nécessairement la chaleur qui rend la course difficile, en été, mais l’humidité. Plus l’air est chargé en vapeur d’eau, moins la sueur peut s’évaporer.» L’universitaire rappelle toutefois que les UV sont un problème pour la peau. Donc il vaut mieux courir torse nu à l’ombre et porter un T-shirt clair quand le soleil brille.