Un joint suffit-il pour être inapte à la conduite?

La consommation d’alcool, de médicaments et de drogues est la deuxième cause d’accidents mortels en Suisse. Seule la vitesse excessive fait plus de victimes. L’experte de l’UPSA explique pourquoi les drogues de toutes sortes, y compris le cannabis, sont incompatibles avec la conduite automobile.

Question d’un lecteur de «20 minutes»

J’ai fumé du cannabis pendant le week-end, seulement trois joints, soit un gramme au total, mais comme je viens de passer un «test des idiots» et de récupérer mon permis de conduire, je ne veux prendre aucun risque. Lors de la formation de suivi, on m’a dit d’attendre idéalement deux ou trois jours avant de reprendre la route. Mais est-ce suffisant ou le test d’urine est-il encore positif après quatre ou cinq jours, ce qui me ferait perdre à nouveau mon permis de conduire?

Réponse d’Olivia Solari de l’UPSA*:

Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler que conduire sous l’influence directe du THC n’est pas une bonne idée. Le cannabis diminue vos perceptions, votre attention et votre réactivité, surtout pendant les premières heures qui suivent sa consommation. Même si vous n’en ressentez plus l’effet, il n’est pas exclu que les troubles persistent.

La règle de la tolérance zéro est appliquée à la répression de la consommation de cannabis. En cas de dépassement d’un certain seuil, on considère que vous êtes sous l’influence de la substance, comme pour l’alcool. Les avis divergent souvent quant à la détermination du seuil de tolérance et, par conséquent, les chiffres varient d’un pays à l’autre. En Suisse, la valeur a été fixée à 1,5 ng/mL (art. 2 de l’Ordonnance sur les règles de circulation). Si vos valeurs sont plus élevées, vous n’avez pas les capacités physiques et psychiques nécessaires conformément à l’art. 31 al. 2 LCR et vous êtes réputé incapable de conduire pendant cette période. Si la valeur est inférieure, vous n’êtes pas considéré comme inapte à la conduite. Il convient toutefois de noter que la tolérance en soi est déjà très faible.

Si vous subissez un contrôle de police, un test de dépistage rapide de stupéfiants sera d’abord effectué. Si celui-ci s’avère positif, vous devrez passer d’autres examens à l’hôpital, où selon les circonstances des échantillons de sang et d’urine seront prélevés. Le point central de votre question est d’ordre médical et concerne la vitesse à laquelle votre corps élimine le THC. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de réponse précise à ce sujet. Je peux toutefois vous fournir quelques explications.

Plus vous en consommez fréquemment, plus le THC est éliminé lentement. Olivia Solari, UPSA

La vitesse d’élimination varie d’une personne à l’autre. Il est difficile d’obtenir des données scientifiques exactes, d’autant plus que les études sont souvent contradictoires. On peut toutefois retenir comme principe que plus vous en consommez fréquemment, plus le THC est éliminé lentement. Les cannabinoïdes sont liposolubles et plus ils pénètrent dans votre corps, plus ils s’accumulent dans vos tissus adipeux, ce qui retarde leur élimination. Par conséquent, en cas de consommation fréquente, le THC et en particulier son métabolite principal, le THC-COOH, peuvent être détectés plusieurs jours à plusieurs semaines après la dernière consommation, ce qui conduit à une concentration supérieure à 1,5 ng/mL.

En conclusion, vous êtes le mieux placé pour savoir à quelle fréquence vous avez récemment consommé des produits à base de cannabis contenant du THC. S’il s’agissait d’un événement unique, comme mentionné précédemment, le THC devrait être complètement éliminé après quelques jours. Mais il vaut toujours mieux attendre quelques jours de trop plutôt que pas assez avant de reprendre le volant. En effet, si vous vous faites contrôler et que cela s’avère positif, vous risquez une amende et/ou une peine privative de liberté, ainsi qu’un retrait de permis de trois mois au minimum ou douze mois en cas de récidive.

Envoyez vos questions par e-mail à l’adresse autoratgeber@20minuten.ch. Les questions d’actualité les plus intéressantes, ainsi que leurs réponses, seront publiées chaque semaine dans la rubrique Lifestyle de «20 minutes».