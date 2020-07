Football

Un joueur de Brest a été agressé

Le défenseur Ronaël Pierre-Gabriel a subi une attaque dans la ville du Finistère.

Recrue du Stade Brestois (Ligue 1) prêtée par Mayence, le défenseur français Ronaël Pierre-Gabriel (22 ans) a été agressé et sa voiture incendiée lundi soir dans le quartier de Pontanézen à Brest.

Les faits ont été rapportés par le club breton dans un communiqué publié mardi. «Hier soir, dans un quartier de Brest, un joueur du SB29, Ronaël Pierre-Gabriel, a été victime d'une agression et subi des coups et blessures avant que sa voiture ne soit incendiée et totalement détruite.»