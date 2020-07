Football

Un joueur de GC aussi testé positif au Covid-19

Après Mirlind Kryeziu (FC Zurich), c’est au tour du milieu de terrain de Grasshopper Amel Rustemosk d’être testé positif au coronavirus.

L’actuel deuxième de Challenge League précise que «depuis lors, Rustemoski n'a eu aucun contact avec l'équipe ou les gens de l'environnement du club. Bien sûr, jusqu'à nouvel ordre, il ne participe plus aux entraînements et aux opérations de jeu». L’ensemble des joueurs et du staff sont testés.