Hockey - Un joueur de hockey fait son coming-out, son capitaine Roman Josi le soutient

Les tabous tombent les uns après les autres outre-Atlantique. Après Carl Nassib, défenseur de la franchise des Raiders de Las Vegas, devenu en juin le premier joueur de NFL en activité à faire son coming-out, c'est cette fois un hockeyeur âgé de 19 ans et évoluant en la Western Hockey League, drafté au 3e tour par Nashville il y a quelques mois, qui a osé déclarer au monde son homosexualité via les réseaux sociaux.

«Salut tout le monde, a-t-il commencé dans un message publié sur Twitter. Alors que la dernière année et demie a été folle, ça m'a donné la chance de trouver mon vrai moi. Je n'ai plus peur de cacher qui je suis. Aujourd'hui, je suis fier de dire ouvertement à tout le monde que je suis gay.»

«C'a été un long cheminement d'en arriver là dans ma vie, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming-out. Depuis tout petit, j'ai rêvé de jouer et NHL et je crois que le fait de vivre ma vie de façon authentique me permettra de me donner totalement sur la glace et que ça augmentera mes chances de réaliser mon rêve», a-t-il notamment continué.