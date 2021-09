Dopage - Un joueur de hornuss supendu six ans!

La Chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic a suspendu un joueur de hornuss pour une période de six ans, pour tentative d’usage de testostérone et de clomifène, deux substances interdites, ainsi que pour falsification d’un élément de contrôle. Il a également été condamné au paiement des frais.



Lors d’un contrôle postal, un envoi adressé au joueur de hornuss de 32 ans et contenant une ampoule de testostérone-énanthate et 24 comprimés de clomifène a été saisi. L’athlète a contesté l’accusation de tentative d’usage et a affirmé ne pas avoir commandé ces produits. Pour étayer ses déclarations, il a produit un document falsifié. La falsification de ce document ayant été constatée, l’athlète a alors admis avoir commandé les substances interdites.



La suspension de six ans, imposée par la Chambre disciplinaire, porte sur la tentative d’usage (importation) de substances interdites, ainsi que sur la falsification d’un élément du contrôle de dopage. La suspension a pris effet le 26 août 2021 et est applicable à toutes les disciplines et à toutes les fonctions sportives dans le monde entier.