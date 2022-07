Basketball : Un joueur de NBA arrêté pour violences conjugales

Soupçonné d’avoir frappé sa femme, qui a publié des photos dévoilant de nombreuses blessures, l’ailier de Charlotte Miles Bridges a été arrêté puis libéré sous caution.

Sous le maillot de Charlotte, Miles Bridges sort de sa meilleure saison en carrière avec 20,2 points, 7 rebonds et 3,8 passes par match en moyenne.

Sa femme Mychelle Johnson a publié sur Instagram des photos dévoilant des blessures au cou, aux oreilles, aux poignets et au nez. «Je déteste qu'on en soit arrivé là mais je ne peux plus me taire», a-t-elle écrit.