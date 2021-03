Football américain : Un joueur de NFL sauve une femme d’une agression sexuelle

Justin Herron, qui évolue aux New England Patriots, a été récompensé pour un acte héroïque.

Getty Images via AFP

«Vous le voyez tout le temps dans les films et à la télévision, mais vous ne pensez jamais que cela se produira dans la vraie vie tant que cela ne se produit pas. À ce moment-là, j’étais sous le choc», déclarait Justin Herron mercredi. Le joueur de football américain participait à une conférence de presse, durant laquelle lui et un autre homme ont été récompensés par la police de Tempe en Arizona pour avoir sauvé une enseignante à la retraite d’une agression sexuelle.

Rien ne laissait présager une telle situation, comme le décrivait le joueur des New England Patriot: «Il était 11 heures, au milieu de la journée, pas un seul nuage dans le ciel. Le fait que cela se soit passé là-bas (ndlr: dans un parc), à ce moment-là, était très choquant. (…) Je savais juste que quelqu’un avait besoin d’aide. Tout ce que je pouvais faire était de me précipiter là-bas pour aider la victime, essayer de la réconforter et être la meilleure personne que je puisse être.»