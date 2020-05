Hockey sur glace

Un joueur de NHL pincé pour misogynie

Brendan Leipsic s'est attaqué au physique des compagnes d'autres joueurs dans des messages qui ont fuité.

Attaquant des Washington Capitals, l'attaquant Brendan Leipsic (25 ans) se retrouve dans l'eau chaude. Lundi, certains de ses messages privés tenus sur Instagram ont été rendus publics, suite au piratage du compte de l'un de ses amis, prétend-t-il. Et ces discussions montrent qu'il fait davantage de mal avec un clavier qu'avec une canne. Depuis le début de la saison 2019-2020, il n'a inscrit que trois buts en 61 matches.

Ancien compagnon de trio de l'ailier grison Nino Niederreiter à Portland (WHL), actuel coéquipier de l'arrière zurichois Jonas Siegenthaler, le choix de troisième tour des Nashville Predators en 2012, s'en est notamment pris à des joueurs avec qui il partageait le vestiaire du Capital One Arena avant la suspension des activités en NHL.

Il a écrit que Nic Dowd et Garnet Hathaway étaient des perdants.

Et des jambes de la copine de Connor McDavid, la vedette des Edmonton Oilers.

Lorsque ces images et ces commentaires ont fuité sur les réseaux sociaux, Brendan Leipsic a supprimé son compte Instagram et présenté ses excuses sur Twitter.

Traduction: «Hier, le compte Instagram d'un ami a été piraté et une personne a fait circuler des images d'une conversation privée dont je faisais partie. Je reconnais complètement que mes commentaires étaient inappropriés et offensants et je voudrais sincèrement m'excuser à tous pour mes actions. Je m'engage à apprendre de cette histoire pour devenir une meilleure personne.»