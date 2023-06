Football: Un joueur de Rodez agressé en plein match par un supporter

Le dénouement de la saison 2022-2023 de Ligue 2 a tourné au fiasco vendredi soir. Troisième du championnat de deuxième division française, Bordeaux accueillait Rodez au Matmut Atlantique à l’occasion de la 38e et dernière journée de la saison avec l’obligation de s’imposer – tout en espérant dans le même temps un faux pas de Metz (2e) face à Bastia – s’il entendait retrouver l’élite une année après l’avoir quittée.

Sauf que rien ne s’est déroulé comme prévu pour les Girondins. Ces derniers ont concédé l’ouverture du score dès la 23e minute. Une réussite qui allait être la dernière action de la partie. Car dans la foulée de son but, et alors qu’il célébrait son goal avec ses coéquipiers, Lucas Buades a subi une agression de la part d’un spectateur sorti de la tribune placée derrière la cage défendue par Gaëtan Poussin.

Joueur commotionné

Bousculé, le milieu français de 25 ans est resté allongé plusieurs minutes au sol, avant de finalement pouvoir quitter le terrain par ses propres moyens. L’arbitre de la rencontre, M. Rainville, n’a eu d’autre choix que de renvoyer les deux équipes aux vestiaires. Après de longs pourparlers entre les deux clubs et les délégués, la décision d’interrompre définitivement la partie a été prise.

Une décision justifiée par l’homme en noir en conférence de presse. «Au regard des éléments et de la situation qui s’est produite, à savoir un spectateur rentré sur le terrain et venu agresser un joueur ruthénois, il a été examiné par le médecin du club visiteur, mais aussi par le médecin urgentiste de garde, a-t-il détaillé, selon des propos rapportés par L’Equipe. Les éléments montrent que le joueur ne peut reprendre puisque commotionné. En collaboration avec les délégués et la LFP, nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas.»