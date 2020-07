Football

Un joueur de Saint-Gall positif au Covid-19

L’attaquant Boris Babic a contracté le virus lors d’un voyage en Serbie. Il a été placé en quarantaine.

«Le joueur, qui est actuellement en phase de rééducation après avoir subi une déchirure d’un ligament croisé ne fait donc pas partie du groupe d'entraînement et des matches, s'est rendu en Serbie en accord avec la direction sportive pour des raisons familiales à la mi-juin, à une époque où le pays n'était pas encore touché par un nombre croissant de cas, a écrit le club de Suisse orientale. Après son retour en Suisse, Babic a été testé conformément à la réglementation mise en place dans le club. Ce test s’est avéré positif.»

Révélation du championnat

Auteur de sept buts et de deux passes décisives en 19 titularisations, la révélation du championnat (il n’était que remplaçant avec Vaduz en Challenge League la saison précédente), Boris Babic avait subi une grave blessure à mi-février. Dans un match contre Lucerne, il s’était déchiré le ligament croisé du genou droit, un incident qui nécessite une période de rééducation oscillant entre six et neuf mois.