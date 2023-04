Genève: Un joueur défiguré après un match de football de vétérans 

«On ne doit pas attendre que quelqu’un y passe»

«Des gestes comme ça, c’est inadmissible, inexcusable», témoigne ce jeudi l’homme défiguré. Certes, il juge que la fin du match a été «un peu chaude, mais il y a des limites à la bêtise. Ce qui m’intéresse, c’est que ce joueur ne joue plus, et que ça n’arrive pas à quelqu’un d’autre. Les instances doivent sévir, on ne doit pas attendre qu’un mauvais coup soit donné et que quelqu’un y passe.» Car, dit-il, le docteur qui lui a administré seize points de suture (sept intérieurs et neuf extérieurs) lui a indiqué qu’un tel coup aurait pu se révéler mortel. Ce joueur de 41 ans ne comprend pas comment on peut en arriver là. «Une semaine sur deux, j’ai mes filles avec moi au foot. On n’a rien à jouer, on ne gagne pas d’argent, il n’y a pas d’enjeu, on vient pour se changer les idées….».