Football - Un joueur dérape avec des propos antisémites

Le club prend position

Depuis, l’affaire a fait grand bruit en Belgique, et le Club Bruges a publié un communiqué dans lequel il a maladroitement tenté de justifier les propos du joueur néerlandais.

«Agriculteurs pour les supporters de Bruges, Schtroumpfs pour ceux de Genk, Juifs pour ceux d’Anderlecht: tous ces surnoms existent depuis longtemps et ont même été adoptés par les propres supporters de ces équipes», se défend le club.

«Noa Lang a été joueur de l’Ajax, dont les supporters sont également surnommés les Juifs. Il n’y avait aucune nuance antisémite dans les propos chantés par Lang avec les supporters après le match. Noa ne voulait offenser personne et nous sommes désolés si c’est le cas. Le club s’engage pour l’inclusion et la diversité, et toute la famille de Bruges espère continuer les célébrations du titre de manière positive», a conclu Club Bruges sur son site internet.