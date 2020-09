«Le joueur en question ne se sentait pas bien après l’entraînement de mercredi, a expliqué le directeur sportif Sébastien Reuille au Corriere del Ticino. Dès ce moment, il n’a plus chaussé ses patins, s’est soumis au test de dépistage et n’a plus eu de contacts avec le reste de l’équipe.» Le problème: le joueur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, avait fréquenté ses coéquipiers, ses entraîneurs et son staff alors qu’il présentait les premiers symptômes.