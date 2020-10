L’entraîneur du FC Sion Fabio Grosso lors de la rencontre de football de Super League entre FC Sion et BSC Young Boys Bern ce samedi 26 septembre 2020 au stade de Tourbillon a Sion. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)

La situation sanitaire se complique au sein de l’effectif du FC Sion. À moins de vingt-quatre heures de la venue du Lausanne-Sport à Tourbillon, le club valaisan annonce que cinq de ses joueurs ne pourront pas jouer dimanche. «Après la série de tests réalisée jeudi matin et avérée négative vendredi, un joueur du FC Sion a développé des symptômes du virus durant la nuit et a subi un nouveau test aujourd’hui, écrit le club dans un communiqué. Celui-ci ayant été positif, il a été placé en isolement et quatre autres joueurs sont actuellement en quarantaine.»