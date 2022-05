Journée de lutte contre l’homophobie : Un joueur du PSG refuse de porter un maillot arc-en-ciel

Le milieu de terrain du PSG Idrissa Gueye a été rayé de la feuille du match à la dernière minute contre Montpellier samedi en Ligue 1. La polémique est lancée, et le joueur a été interpellé par une association de lutte contre l’homophobie.

Les médias français ont ensuite révélé que le milieu de terrain avait simplement refusé de disputer la rencontre. Pour eux, les raisons personnelles se traduisent tout simplement en convictions religieuses. Idrissa Gana Gueye est de confession musulmane et n’aurait pas voulu porter le tricot au flocage arc-en-ciel porté par le PSG samedi en soutien à la cause LGBTQI+

L’association Rouge Direct, qui dénonce l’homophobie dans le sport, a interpellé le joueur ainsi que son club et sa ligue sur Twitter. «L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant», a écrit l’association dans un message posté dimanche soir sur Twitter.