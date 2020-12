Tyler Morley n’est pas ce que l’on pourrait qualifier une fine gâchette. Le joueur canadien de Skelleftea en SHL (première division suédoise) n’est pas reconnu pour affoler les gardiens adverses, tout du moins durant cet hiver. Cette saison, le petit ailier (173 cm) n’a en effet inscrit qu’un seul but en 23 parties disputées dans le championnat suédois.

Au moment d’entamer le troisième tiers de la rencontre entre Skelleftea et Brynas, Morley s’est mis en évidence, et pas pour les bonnes raisons. Le No 86 a tout simplement assommé son adversaire dès le premier engagement avec un cross-check au visage d’Anton Rodin, joueur de Brynas.