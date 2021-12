Football : Un joueur expulsé pour avoir rudoyé un ramasseur

Alberto Almici, joueur de Catane en Serie C italienne, y est allé un peu fort en voulant prendre le ballon des mains d’un ramasseur au bord du terrain.

La rencontre de Serie C italienne (troisième division) entre Catane et Palerme (2-0) a été animée, avec pas moins de trois cartons rouges distribués par l’arbitre. À dix minutes de la fin du match, alors que Catane ne mène que d’un but, le joueur de Palerme Alberto Almici se précipite hors du terrain pour remettre rapidement le ballon en jeu. Voyant le ramasseur qui tarde à lui donner la balle, le joueur le secoue contre la barrière.