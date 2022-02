Football – Un joueur pro frappe son chat et se dit «désolé»

Le défenseur des Bleus et de West Ham, Kurt Zouma, a présenté ses excuses après la diffusion mardi d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit maltraiter son chat dans sa maison de la banlieue londonienne.

Dans les deux clips diffusés sur Snapchat et que le tabloïd The Sun a relayés, on peut voir Zouma filmé par un proche poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l’animal est dans les bras d’un enfant.

Toute la scène se déroule avec des rires en arrière-plan et des émojis rieurs incrustés sur les images. Selon le Sun, le défenseur de 27 ans aurait été furieux car son chat aurait accidentellement brisé un vase et arraché un luminaire.

Les images ont fait bondir les associations de protection de la cause animale outre-Manche, où la cruauté envers les animaux peut être punie de 5 ans de prison. La Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), la plus importante de ces associations, a qualifié la vidéo de «très bouleversante». «Il n’est jamais acceptable de donner des coups de pied, de frapper ou de gifler un animal, pour le punir ou autre», a ajouté son porte-parole.