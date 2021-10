Football – Un joueur risque la prison pour avoir frappé l’arbitre

Une scène de confusion générale a émaillé la rencontre de sixième division brésilienne entre le Sao Paolo RS et Guarani. En début de deuxième période, William Ribeiro, joueur de Sao Paolo, s’en est violemment pris à l’arbitre de la rencontre, Rodrigo Crivellaro, en lui assénant un coup de pied derrière la tête alors que ce dernier était au sol.

Inconscient sur la pelouse

La rencontre a été interrompue, l’arbitre, qui a perdu connaissance sur la pelouse, a été évacué par une ambulance et le joueur a quant à lui pris la direction du poste de police. «C’est un incident malheureux, regrettable et révoltant. Nous sommes désolés et confus. Nous envoyons nos excuses à l’arbitre blessé ainsi qu’à sa famille», a fait savoir le club de Sao Paolo dans un communiqué, ajoutant avoir résilié le contrat qui le liait à Ribeiro, assurant également attendre les «sanctions légales qui vont être prises à l’encontre du joueur».