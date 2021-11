Rugby : Un joueur testé positif au Covid-19: le Munster coincé en Afrique du Sud

Le Munster s’est vu refuser son départ du continent africain, après qu’un joueur a été testé positif au Covid-19, a annoncé dimanche le club irlandais, qui devait disputer un match face aux Bulls de Pretoria.

«Munster Rugby va rester au Cap en attendant les prochaines étapes des autorités sanitaires après le retour d’un cas positif lors de nos derniers tests», a expliqué la franchise irlandaise. Staff et joueurs, qui espéraient rentrer en Irlande dimanche, vont rester à l’isolement dans leur hôtel. «Nous n’allons pas voyager pour prendre toutes les précautions et prioriser la santé de tout le monde au Munster», a ajouté le club.

Quatre équipes européennes, les Gallois de Cardiff et de Llanelli, les Irlandais du Munster et les Italiens du Zebre étaient en Afrique du Sud pour disputer la 6e journée de l’United Rugby Championship, le championnat qui réunit des clubs écossais, gallois, italiens, irlandais et sud-africains.