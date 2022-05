Football : Un joueur viré pour avoir prétexté qu’il avait le Covid

Juan Carlos Menudo, joueur du Deportivo La Corogne, a été licencié par son club pour avoir fait croire qu’il avait le Covid afin de pouvoir se rendre à la finale de la Coupe du Roi.

Ni une ni deux, Menudo a décidé d’appeler le service médical de son club pour annoncer qu’il ne se sentait pas bien et que son autotest était positif. Bien que l’isolation ne soit plus obligatoire, il a tout de même manqué les entraînements du vendredi et samedi et n’a pas été convoqué par son entraîneur, ce qui lui laissait la voie libre pour aller voir son Betis.