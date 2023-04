Jeunes Vert·e·x·s: Un jour férié pour Pâques mais pas pour le ramadan? «Discriminatoire!»

La plupart des Suisses ont eu congé Vendredi-Saint et lundi de Pâques pour la mort et la résurrection de Jésus. Vendredi dernier, les musulmans suisses, eux, ont fêté la fin du ramadan, mais au boulot. «C’est non seulement discriminatoire, mais aussi anticonstitutionnel», ont écrit les Jeunes Vert·e·x·s sur Twitter. Pour les membres du parti, le calendrier des jours fériés en Suisse n’est pas assez inclusif.

L’exemple de Singapour

D’autres ont été plus virulents et ont crié à l’islamo-gauchisme, au «wokisme» ou ont même cru que le tweet venait d’un compte parodique. Il y a quand même eu quelques soutiens. «Cela se fait par exemple à Singapour et contribue à instaurer un climat de tolérance et de reconnaissance mutuelle», dit une internaute. Sur l’île asiatique, où le paysage religieux n’est pas aussi dominé par une seule confession qu’en Europe, il y a en effet un jour férié pour le Nouvel-An chinois, le Nouvel-An hindou, l’Aïd el-Fitr (fin du ramadan) mais aussi pour les fêtes de Pâques chrétiennes.