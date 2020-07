États-Unis

«Un jour sans fin» adapté en série?

Selon celui qui incarnait Ned, les producteurs du film travaillent à l’écriture d’un feuilleton qui se déroulerait 30 ans après les événements du long métrage.

Sorti en 1993, «Un jour sans fin» fait partie des films culte des années 1990 et il pourrait prochainement arriver sur le petit écran en série. Stephen Tobolowsky, qui jouait le rôle de l’horrible Ned dans le long métrage, a confié qu’un projet en ce sens était en préparation.

«Je travaillais pour la série «Les Goldbergs» et un des producteurs m’a vu et m’a dit: «Oh Stephen! On travaille sur une série «Un jour sans fin». Tu pourrais être Ned à la télévision?», a raconté l’acteur à «The Production Meeting Podcast». Il a ajouté que la série se déroulerait 30 ans après le film. Il n’a donné aucune autre information sur le scénario, le casting ou une date de tournage.