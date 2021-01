Frank Grillo (à g.) et Mel Gibson dans «Boss Level».

«Boss Level», c’est un peu le croisement d’«Un jour sans fin» avec un jeu vidéo (le «niveau» mentionné dans le titre et évoqué en fin de bande-annonce). L’histoire d’un vétéran des forces spéciales interprété par Frank Grillo (vu en superméchant dans deux «Captain America») qui, coincé dans une boucle temporelle, meurt assassiné chaque jour, encore et encore. Et il ressuscite matin après matin!