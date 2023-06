France: Cédric Jubillar admire Xavier Dupont de Ligonnès

Quelque part dans le sud de la France, deux enfants attendent toujours de savoir ce qui est arrivé à leur maman, deux ans et demi après sa disparition. Delphine Jubillar est introuvable depuis décembre 2020, et les enquêteurs qui continuent de remuer ciel et terre pour apporter des réponses à Elyah et Louis font du sur-place. Depuis sa cellule, le mari de l’infirmière disparue continue de nier son implication dans cette histoire, malgré toute une série d’éléments accablants.