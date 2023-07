France: un journal balance l’identité du policier qui a tué Nahel

Le syndicat Unité SGP Police FO a affirmé dans un communiqué qu’il avait «saisi et obtenu du ministre des poursuites contre cette honteuse révélation» d’Oise Hebdo «permettant d’identifier le domicile (du policier et de sa famille) alors qu’ils sont menacés de mort». L’hebdomadaire a publié jeudi sur son site internet un portrait du policier en révélant son identité et sa commune de résidence.