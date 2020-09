Violences, insultes racistes et homophobes mais aussi manque de moyens, suicide et mal-être des troupes: dans son livre «Flic» paru ce jeudi – et dont «Le Monde» publie des extraits – un journaliste raconte ses deux années mouvementées d'infiltration dans la police parisienne. Valentin Gendrot a voulu explorer une institution «clivante» en utilisant cette méthode controversée, objet d'un débat récurrent chez les journalistes. «Ca fait bouger les lignes», justifie l'auteur de 32 ans.