Moscou : Un journaliste américain arrêté en Russie pour «espionnage» 

Il est «soupçonné d’espionnage au profit des États-Unis» et de collecter des informations «sur une entreprise du complexe militaro-industriel» russe. Un crime passible de 10 à 20 ans de prison, selon l’article 276 du Code pénal russe. Avant de rejoindre le quotidien américain en 2022, le journaliste était un correspondant de l’AFP à Moscou, et avant cela, du journal en langue anglaise «Moscow Times». Parfaitement russophone, le journaliste de 31 ans est d’origine russe et ses parents sont installés aux États-Unis.