Sénégal: Un journaliste arrêté au lendemain de l’inculpation d’un opposant

Le journaliste sénégalais Pape Ale Niang, un critique du gouvernement, détenu l’année dernière pour une chronique qu’il a publiée, a de nouveau été placé en garde à vue ce samedi pour «appel à l’insurrection», a indiqué son avocat à l’AFP. Son arrestation intervient au lendemain de celle du principal opposant politique Ousmane Sonko pour avoir prétendument volé un téléphone portable à une gendarme et incité à des troubles.

Patron du site d’informations Dakar Matin, le journaliste avait évoqué vendredi l’arrestation de Sonko dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Dans une autre affaire, Pape Ale Niang avait été arrêté en novembre dernier puis en décembre après avoir été accusé d’avoir «divulgué des informations susceptibles de nuire à la défense nationale» et d’avoir «répandu de fausses nouvelles» dans une chronique sur M. Sonko. Le journaliste avait observé une grève de la faim avant d’être libéré en janvier et placé sous strict contrôle judiciaire.

Quant à Ousmane Sonko, il a été inculpé samedi pour appel à l’insurrection et autres crimes et délits, qui «n’ont rien à voir» avec l’affaire de moeurs pour laquelle il a été condamné en juin et qui a engendré de graves troubles. L’opposant dépeint le président Macky Sall comme un dictateur en puissance, tandis que les partisans du chef de l’État le qualifient d’agitateur qui sème l’instabilité. Le dirigeant a annoncé début juillet qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, après des mois d’ambiguïté à ce sujet.