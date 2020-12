Colombie : Un journaliste colombien blessé par balles est décédé

Felipe Guevara, qui dénonçait des menaces de mort depuis des années, a été blessé par balles lundi et est décédé mercredi à Cali, en Colombie.

Un journaliste et photographe colombien, Felipe Guevara, âgé de 27 ans et qui avait dénoncé des menaces de mort à son encontre, est décédé mercredi après avoir été blessé de plusieurs coups de feu deux jours auparavant à Cali (sud-ouest).

Il avait dénoncé de nouvelles menaces «en 2018 et en août de cette année» 2020, a ajouté la FLIP dans un communiqué. «Il est préoccupant que la police nationale écarte initialement le fait que l’attentat contre Guevara puisse être lié à son travail de journaliste», a déploré la fondation. Juliette de Rivero, représentante en Colombie de la Haute commissaire de l’ONU aux droits humains, a dénoncé le crime et appelé «à une enquête rapide et efficace pour sanctionner les responsables».