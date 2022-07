Guatemala : Un journaliste critique du gouvernement arrêté

La police et les procureurs ont également perquisitionné le siège du journal, ce que la rédaction a dénoncé comme étant des représailles liées à des articles accusant le gouvernement et Consuelo Porras de corruption. «La procureure générale [Consuelo Porras] a matérialisé les menaces proférées à l’encontre du président d’El Periódico. Ils ne nous feront pas taire», a réagi le journal sur ses réseaux sociaux.

Le parquet, sous la direction de Consuelo Porras, a été mis en cause pour avoir arrêté et poursuivi plusieurs juges et procureurs anti-mafia. La procureure a été sanctionnée par Washington et inclue dans la Liste Engel de personnalités «corrompues et anti-démocratiques» identifiées par les États-Unis.