Sénégal : Un journaliste critique du pouvoir à nouveau arrêté

Le journaliste sénégalais Pape Alé Niang a de nouveau été interpellé lundi soir, a indiqué un de ses avocats mardi. Il y a moins d’une semaine, il avait été remis en liberté sous la pression de la profession et des défenseurs des droits humains. Patron du site d’informations Dakar Matin, Pape Alé Niang avait été relâché et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre plus d’un mois après avoir été inculpé et écroué pour «divulgation d’informations de nature à nuire à la Défense nationale», «recel de documents administratifs et militaires» et «diffusion de fausses nouvelles».