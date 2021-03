Xinjiang : Un journaliste de la BBC quitte la Chine suite à des menaces

John Sudworth a déclaré, mercredi, être parti de Chine, après des menaces liées à sa couverture du traitement des musulmans ouïghours dans le Xinjiang.

Des agriculteurs cueillent du coton à Hami, dans le Xinjiang. Des marques comme Nike, Adidas et H&M , qui s'approvisionnaient auparavant en coton du Xinjiang, ont décidé de ne plus le faire en réaction aux violations des droits contre les Ouïghours de la part de la Chine.

«Harcèlement et intimidation»

Le Club des correspondants étrangers en Chine (FCCC), qui représente des journalistes installés dans ce pays, s’est déclaré dans un communiqué «inquiet» et «attristé» par le départ de John Sudworth. «L’agression visant John Sudworth et ses collègues de la BBC s’inscrit dans un contexte plus large de harcèlement et d’intimidation qui entrave le travail des correspondants étrangers en Chine.»