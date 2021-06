Télévision : Un journaliste de «Quotidien» frappé par Francis Lalanne

Un journaliste de l’émission de TMC «Quotidien» a été agressé, lors d’un tournage par le chanteur Francis Lalanne. Le reporter souffre notamment d’un traumatisme crânien.

Un journaliste de «Quotidien» a déposé une plainte à Paris contre le chanteur Francis Lalanne, l’accusant de lui avoir donné un «coup de poing» et de l’avoir frappé avec un casque d’écoute, samedi, à Avignon, a annoncé l’émission de TMC lundi soir.

«Francis Lalanne conteste formellement avoir frappé quelque journaliste que ce soit. Il s’agit d’une mise en scène grossière à laquelle cette émission est coutumière», a répondu son avocat, Me Emmanuel Ludot.

«Francis! Arrête!»

L’entretien se déroule initialement correctement, avant de se tendre, Francis Lalanne accusant de «manipulation» les journalistes, qui l’interrogent sur des propos de Jean-Marie Bigard qualifiant notamment l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn de «connasse». Il «interdit» aux journalistes d’utiliser ces «images», puis se lève et crie plusieurs fois «enlevez ce qu’il y a dans la caméra», tandis qu’autour de lui, selon la vidéo, des proches crient à plusieurs reprises: «Francis! Arrête!» Les images deviennent ensuite confuses.

Violent coup de poing

Journalistes escortés

L’avocate de Bangumi et de ses journalistes, Lorraine Gay, a adressé, lundi, un signalement au procureur de Paris Rémy Heitz, demandant «qu’une enquête soit très rapidement menée» sur ces accusations. D’après elle, «c’est par l’intervention de Paul Larrouturou et d’autres personnes présentes au rassemblement que Francis Lalanne était finalement contenu, et sous l’escorte de plusieurs personnes, que l’équipe de journalistes parvenait à quitter cette zone».