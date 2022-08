Presse : Un journaliste de «Vigousse» condamné pour diffamation

Un journaliste de «Vigousse» a été sanctionné par la justice vaudoise. Condamné pour diffamation, il a écopé de 40 jours-amende à 50 francs par jour avec un sursis de 2 ans, comme le relatent plusieurs médias, dont la «Tribune de Genève» et «Le Courrier». Le rédacteur devra en outre s’acquitter d’une amende de 400 francs et des frais de procédure. Les faits reprochés concernent un article paru en septembre 2021, au sujet de la commune de Versoix et de son secrétaire général, où étaient évoqués un «climat de terreur», ainsi que de «graves dysfonctionnements» dans l’administration municipale. La Ville de Versoix et son secrétaire général avaient déposé plainte.